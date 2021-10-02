Президент Филиппин собирается уйти из политики

Родриго Дутерте Фото: REUTERS

Президент Филиппин Родриго Дутерте не планирует баллотироваться на пост вице-президента страны и собирается уйти из политики.

«Подавляющее большинство филиппинцев [считает], что я неподходящий [кандидат], и было бы нарушением конституции обойти закон ... Повинуясь воле народа, я выполню ваше желание и сегодня объявляю об уходе из политики», - приводит телеканал CNN Philippines слова главы государства.

При этом ранее Дутерте согласился стать кандидатом в вице-президенты Филиппин от одной из фракций «Филиппинской демократической партии - Власть народа» (PDP-Laban). Согласно конституции, президент страны не может второй раз подряд претендовать на пост главы государства.

Следующие всеобщие выборы на Филиппинах должны состояться 9 мая 2022 года. Ранее стало известно, что в стране появился фаворит президентской гонки, которым стал знаменитый боксер Мэнни Пакьяо, выдвинутый правящей партией.