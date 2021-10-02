ВТБ устранил сбой при проведении онлайн-платежей Фото: Александр ГЛУЗ

ВТБ устранил краткосрочный сбой, который возникал у некоторых пользователей при проведении онлайн-платежей. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе банка, отметив, что теперь все системы работают штатно.

«Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей ... В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Как отмечается, специалисты ВТБ устранили проблему оперативно, и сервисы могли быть недоступны только в течение нескольких минут.

Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что клиенты банка жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. Согласно приведенным данным, на 16.16 по московскому времени было зарегистрировано 201 обращение.