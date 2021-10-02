Экзитпол: Партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6% голосов на выборах в Грузии

Партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6 % голосов на выборах в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» лидирует на выборах в местные органы власти страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу, 2 октября, данные экзитпола телекомпании "Имеди".

Согласно опубликованным данным партия лидирует, набирая 47,6 процента голосов. За ней следует партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Она набирает 27,1 процент голосов. Тройку замыкает партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию», которую поддержали 6,8 процента избирателей.

Согласно экзитполу телекомпании «Мтавари архи», партия «Грузинская мечта- Демократическая Грузия» набирает 38,6 процента, а «Единое национальное движение» поддержали 33 процента избирателе, а за партию «За Грузию» проголосовали 7,6 процента.