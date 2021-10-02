Боевики в сирийском Идлибе перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту Фото: REUTERS

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* при помощи иностранных специалистов доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама ракеты, в которых содержатся отравляющие вещества.

Как предаёт сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на осведомленные источники в Идлибе, боевики разместили ракеты, которые начинены «хлором» и «зарином», на юге провинции Идлиб, а также в районе долины Аль-Габ провинции Хама.

Предполагается, что с целью провокации с инсценировкой химической атаки боевики собирались обстрелять контролируемый ими же район города Джсир аш-Шугур, поселение Бадама.

«Две машины (с ракетами) были отправлены в направлении одной из деревень, захваченных "Джебхат ан-Нусра"* в долине аль-Габ. Еще четыре ракеты на машине скорой помощи доставили в поселение Ихсим в Джабаль Завися», - приводит агентство заявление источника.

* Запрещенная в России террористическая группировка