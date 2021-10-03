В США при взлете загорелся самолет из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет авиакомпании Spirit Airlines Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлете из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). По данным телеканала NBC, причиной возгорания стала птица, попавшая в правый двигатель лайнера, когда воздушное судно еще находилось на земле.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Уточняется, что самолет должен был вылететь в город Форт-Лодердейл (штат Флорида).

«Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолета. Сообщений о серьезных ранениях не поступало. Аэропорт снова открыт», - сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре в аэропорту Гаваны самолет с россиянами на взлетно-посадочной полосе (ВПП) столкнулся со стаей птиц. После столкновения пилоты аккуратно вернули лайнер на стоянку. К счастью, люди не пострадали, но вылет пришлось перенести.