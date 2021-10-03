Welt: ЕС рассматривает возможность создания военной миссии на Украине

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине учебной военной миссии ЕС Фото: REUTERS

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM), сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, который есть в распоряжение ее редакции.

По данным издания, с просьбой о создании такой миссии еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. А в Евросоюзе полагают, что подобная «помощь» Киеву стала бы «выражением солидарности с Украиной» на фоне вымышленной «военной активности» России вблизи украинской границы.

В документе, на который ссылается газета, также упоминаются и другие варианты, с помощью которых страны Евросоюза могли бы помочь Киеву повысить боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации газеты, речь идет о том, чтобы расширить уже созданную в 2014 году консультативную миссию ЕС, призванную усилить и модернизировать сектор гражданской безопасности Незалежной.