Посол РФ предположила, что за высылкой российских дипломатов из Болгарии стоят США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За высылкой российских дипломатов из Болгарии стоят, вероятнее всего, Соединенные Штаты, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

Как отметила дипломат в беседе с РИА Новости, попытки США добиться разрыва отношений между Россией и Болгарией напрасны, так у двух стран есть общее историческое прошлое и духовное родство. Дипломатические отношения Москвы и Софии вряд ли будут ослаблены, сообщила она.

«Кто из «большого брата» стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни», – сказала посол.

Напомним, 29 апреля 2021 МИД Болгарии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата. За день до этого болгарские власти заявили, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам, совершенным в период с 2011 года по 2020 год на военных складах, где хранилась продукция компании ЕМКО, предназначенная для вывоза в Грузию и Украину.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 Россия выслала сотрудника посольства Болгарии в Москве.