Захарова после публикации «Досье Пандоры» напомнила о борьбе с коррупцией в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя публикацию так называемого «Досье Пандоры», официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что всего три месяца назад, 4 июля, президент США Джо Байден провозгласил борьбу с коррупцией «одним из основных интересов национальной безопасности США».

«Так и сказал», - отметила дипломат в своем Telegram-канале и привела цитату из речи главы Белого дома о том, что «Соединенные Штаты будут подавать пример и в партнерстве с союзниками, гражданским обществом и частным сектором в борьбе с бедствием коррупции».

Тогда Байден подчеркнул, что «это миссия для всего мира». Однако, как указала Мария Захарова, опубликованное газетой Guardian расследование консорциума журналистов «назвало США крупнейшим налоговым убежищем», и только в штате Южная Дакота выявлены «миллиарды долларов», принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков. В материалах упоминаются 130 миллиардеров из 45 стран, а также более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга в свыше 90 странах, в том числе 35 глав государств.