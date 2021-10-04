Мошенники атаковали международные переводы российских компаний

Чаще других от таких атак страдают организации, занимающиеся производством, технологиями и инжинирингом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В РФ участились случаи мошенничества, направленные на международные денежные переводы российских компаний. Злоумышленники вторгаются в корпоративные переписки и под разными предлогами подсовывают компаниям-жертвам ложные платежные данные от имени партнера.

"После установления контакта поддельный партнер сообщает потенциальной жертве о смене реквизитов счета для отправки денег за товар, например. Как правило, предоставляются реквизиты специально созданной для этого компании-однодневки. После того как жертва переводит деньги, преступники отправляют их на свои счета и закрывают подставную фирму", - пояснили в RTM Group "Известиям".

Такой вид атак называется Business Email Compromise (BEC). Чаще других от таких атак страдают организации, занимающиеся производством, технологиями и инжинирингом.

За последний квартал общий ущерб российских компаний варьируется от 10 до 15 миллионов евро, каждый случай обходится компаниям в среднем в €100 тыс.

"Акцент на международные атаки делается потому, что там проще ввести в заблуждение контрагента, предоставив ему недостоверные данные для перевода. Злоумышленники пользуются слабым знанием жертвы финансовой системы другой страны", - объяснил изданию директор по технологиям специализирующейся на услугах в сфере информационной безопасности компании Infosecurity Никита Пинчук.

Ранее россиян предупредили, что скачивая пиратские фильмы, пользователь не только нарушает закон, но и рискует передать все свои данные в руки злоумышленников, сообщает "ФАН". В папке с фильмом может оказаться скрытый файл, который позволит удаленно управлять компьютером и собрать все пароли жертвы.