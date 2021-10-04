Воробьев предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

Андрей Воробьев / Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

"В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают люди, которые воздержались от вакцинирования, - подчеркнул Воробьев. - Поэтому первая просьба: включить в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса. Считаем, что это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей".

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Позже депутаты Государственной думы решили не рассматривать вопрос о внесении вакцины от COVID-19 национальный календарь профилактических прививок. Принятие такого проекта потребовало бы выделения из федерального бюджета дополнительно 75,815 миллиарда рублей на 2021-2023 годы, из них в эпидемиологический сезоне текущего года - около 31,37 миллиарда рублей, а в эпидсезонах 2022-2024 - в сумме по 22,222 миллиарда рублей ежегодно.