Фигуристка Шульская ушла от Плющенко к Давыдову: "Накатываем программы, исправляем ошибки и вливаемся в сезон"

17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская в беседе с "Газета.ru" рассказала, куда ушла из академии Евгения Плющенко Фото: Олег ЗОЛОТО

17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская в беседе с "Газета.ru" рассказала, куда ушла из академии Евгения Плющенко. Фигуристка сообщила, что с сентября тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова, с которым она занималась до "Ангелов Плющенко".

"Удалось ли наладить сейчас полный контакт с Сергеем Давыдовым? Да, все хорошо. Мы работаем, накатываем программы, исправляем ошибки и вливаемся в сезон. Хочу подготовиться к этапам Кубка России, отобраться через них на чемпионат страны и выступить там. Хочу показать себя на максимум", - рассказала Шульская изданию.

Ранее сайт kp.ru писал, что почитатели Евгении Медведевой пришли в восторг от ее выступления с Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период». Пользователи отметили, что их пара смотрится очень мило. До этого тиктокер получил от фигуристки пощечину во время тренировки.