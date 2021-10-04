Глава Минздрава сообщил, что среди вакцинированных только 2% заразились коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко озвучил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди россиян, которые вакцинировались от заболевания. По его словам, это крайне низкий процент - 2%.

"Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевают и попадают в стационары в своём большинстве, - это невакцинированные", - рассказал Мурашко на встрече с журналистами в понедельник, 4 октября.

Глава Минздрава призвал россиян, которые перенесли COVID-19, пройти углубленную диспансеризацию. Так как коронавирус может вылиться в проблемы со здоровьем, которые проявятся не сразу, а только в перспективе, Мурашко просит не затягивать с диагностикой, чтобы избежать риска возможных осложнений в будущем.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что около 60 процентов россиян старше 60 лет уже прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.