Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1942 года

Синоптики предупредили, что в период повышенного атмосферного давления у чувствительных людей могут наблюдаться слабость, внезапные скачки артериального давления, головные боли и головокружение, шум в ушах, приступы мигрени. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Атмосферное давление в столице установило абсолютный максимум с октября 1942 года - 1018,2 гПа, или 763,9 мм ртутного столба, сообщают "Новые известия".

Синоптики объясняют аномалию влиянием мощного антициклона, который сохраняется в регионе третьи сутки и предупредили, что в период повышенного атмосферного давления у чувствительных людей могут наблюдаться слабость, внезапные скачки артериального давления, головные боли и головокружение, шум в ушах, приступы мигрени.

Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что высокое атмосферное давление в столице не навредит москвичам, сообщает телеканал "360". Метеоролог отметил, что пик высокого давления придется на 4 и 5 октября 2021 года, после чего оно будет медленно снижаться. В связи с этим ожидается погода без осадков, будет малооблачно, в Подмосковье ожидаются заморозки по ночам.