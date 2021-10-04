Читатели Times о разладе между западными странами: они попали в ловушку России и Китая

Не все читатели согласны, что страны Запада сами виноваты в разладе между собой Фото: REUTERS

Читатели британского издания Times обратили внимание на статью, опубликованную журналистом Мэттью Сайдером. В ней он пишет, что США и европейские страны одинаково виноваты в том, что вместо работы над общим процветанием идут к разложению нравственных устоев под "ликование" России и Китая. Происходит это из-за желания каждого государства получить личную выгоду, считает колумнист, но не все комментаторы с ним согласны.

Цитаты пользователей публикует РИА Новости. Одни читатели отмечают, что единства стран Запада уже не существует из-за них самих, а Россия и Китай просто не могут поверить в свою удачу в связи с этим. Другие же читатели видят в разладе в Европе влияние извне.

"Разделяй и властвуй — это стратегия Пекина и в некоторой степени Москвы, и Запад радостно попадает в их ловушку", — уверен пользователь Offkey.

А читатель под ником DeltaKilo считает, что через 25 лет Германия вообще станет российским вассалом.

Как ранее писал сайт kp.ru, пользователи польского портала Interia сошлись во мнении, что страны ЕС сами виноваты в ситуации с газовым кризисом.