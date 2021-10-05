Операционная система Windows 11 вышла раньше, чем обещали

Операционная система Windows 11 уже доступна для загрузки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Microsoft официально выпустила операционную систему (ОС) Windows 11, новая «операционка» уже доступна для загрузки. Об этом в ночь на вторник, 5 октября, сообщил портал Verge.

Отмечается, что долгожданная ОС вышла на день раньше ранее обещанного срока, поскольку в США еще 4 октября. В компании отметили, что Windows 11 — «это новый опыт Microsoft, призванный приблизить вас к тому, что вы любите».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Microsoft представила новую операционную систему Windows 11 в июне 2021 года, пообещав выпустить ее осенью, 5 октября.

В первую очередь, изменения коснулись дизайна: в Windows 11 кнопка «Пуск» и значки открытых программ будут располагаться в центре панели задач в нижней части дисплея, а сам значок Windows будет представлять собой четыре квадрата одинакового размера. Иконки приложений в новой Windows скруглили, что сделало их похожими на иконки в macOS от компании Apple.