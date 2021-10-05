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Умные вещи5 октября 2021 2:29

Операционная система Windows 11 вышла раньше, чем обещали

Новая ОС компании Microsoft уже доступна для загрузки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Операционная система Windows 11 уже доступна для загрузки

Операционная система Windows 11 уже доступна для загрузки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Microsoft официально выпустила операционную систему (ОС) Windows 11, новая «операционка» уже доступна для загрузки. Об этом в ночь на вторник, 5 октября, сообщил портал Verge.

Отмечается, что долгожданная ОС вышла на день раньше ранее обещанного срока, поскольку в США еще 4 октября. В компании отметили, что Windows 11 — «это новый опыт Microsoft, призванный приблизить вас к тому, что вы любите».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Microsoft представила новую операционную систему Windows 11 в июне 2021 года, пообещав выпустить ее осенью, 5 октября.

В первую очередь, изменения коснулись дизайна: в Windows 11 кнопка «Пуск» и значки открытых программ будут располагаться в центре панели задач в нижней части дисплея, а сам значок Windows будет представлять собой четыре квадрата одинакового размера. Иконки приложений в новой Windows скруглили, что сделало их похожими на иконки в macOS от компании Apple.

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Презентация Windows 11, Microsoft представляет новую операционную систему: онлайн-трансляция
Презентация Windows 11, Microsoft представляет новую операционную систему: онлайн-трансляция