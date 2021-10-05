При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека

Пожар возник в палате пятого корпуса третьего отделения больницы. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В ночь на вторник, 5 октября, в одной из палат третьего отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове вспыхнул пожар, который унес жизни двух человек.

К этому часу возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Уточняется, что огонь вспыхнул в пятой палате пятого корпуса третьего отделения больницы, расположенного по адресу: город Киров, улица Ленина, 207.

«Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек», - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что пожар в больнице тушили в общей сложности 36 человек, было задействовано 11 единиц техники. Всех эвакуированных из горящего здания пациентов отправили на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города.

Причины возгорания выясняются.