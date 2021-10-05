Новый вирус, вызывающий инфекционные заболевания, обнаружили в Японии

Японские ученые выявили новый вирус, вызывающий инфекцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии обнаружили ранее неизвестный вирус, вызывающий инфекцию и острую лихорадку. Об этом сообщил журнал Nature Communications.

В период с 2014 по 2020 год у семи пациентов обнаружили инфекцию, характеризующуюся лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. При этом летальных исходов зафиксировано не было.

Местные ученые провели анализ вируса, выделенного из крови двух пациентов с острова Хоккайдо, и определили, что это новый патоген из рода Orthonairovirus, к которому также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки. Специалисты назвали его вирусом Йезо (YEZV), отсылаясь к древнему историческому названию острова Хоккайдо.

Все началось с того, что в 2019 году на острове Хоккайдо госпитализировали мужчину с лихорадкой и болью в ноге. Предполагалось, что его укусил клещ во время прогулки в лесу. В следующем году в больницу обратился еще один мужчина, укушенный клещем. У него выявили те же симптомы.

Ученые перепроверили образцы крови, взятые в 2014 году, и выявили похожие симптомы.

Далее специалисты провели работу по выявлению источника вируса и обнаружили антитела к нему у пятнистых оленей и енотов, а РНК самого вируса — у трех основных видов клещей острова Хоккайдо.

Сейчас ученые планируют отследить распространение вируса. Для этого они начнут сбор информации о пациентах, которые обращались в больницу с характерными для нового вируса симптомами.