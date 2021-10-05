Читатели британского издания высмеяли главу "Нафтогаза" за критику "Северного потока — 2"

Британцы высмеяли главу "Нафтогаза" за критику "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Читатели британского издания Express высмеяли главу украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко за критику "Северного потока — 2".

Ранее Витренко выразил мнение, что газопровод способствует расколу Запада и представляет для него "угрозу". По его словам, если европейские страны откажутся от единства и будут заключать прямые контракты по поставкам газа, как это сделала Венгрия, то от этого пострадают "ценности и мнимая глобальная репутация Запада".

- Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через ее территорию, когда будет запущен обходящий ее стороной новый трубопровод, — написал один из читателей.

- Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта "Нафтогаз". <…> Вряд ли это неангажированный конкурент, — согласился другой пользователь.

Также читатели отметили, что Киеву не нравится "Северный поток — 2", так как он не получает от газопровода никакой выгоды. По мнению пользователей, Запад больше не может позволить себе вводить новые санкции против России, а Германии необходимо больше газа.

Ранее пользователи польского портала Interia устроили бурное обсуждение под статьей, посвященной серьезным экономическим проблемам Евросоюза в 2022 году, которые ожидаются из-за дефицита газа. Автор публикации спрогнозировал небывалый рост цен на электроэнергию и продукты, и говорит, что Россия якобы поставляет в ЕС недостаточно газа, тем самым "затягивая петлю" вокруг континента. Большинство польских читателей статьи сошлись во мнении, что страны Евросоюза сами виноваты в ситуации с газовым кризисом. Они напомнили, что Европа долгое время ограничивала закупки газа из России, а сейчас недовольна, что РФ "продает мало газа".