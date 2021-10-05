В Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей

На фоне масштабного сбоя в работе соцсетей, произошедшего 4 октября 2021 года, в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На фоне масштабного сбоя в работе соцсетей, произошедшего 4 октября 2021 года, в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов человек. Об этом RT сообщает руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин.

«По нашей оценке, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировались более 50 млн новых пользователей», — заявил эксперт.

Тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Проблемы в работе возникали у Twitter, Google и Amazon. Из-за наплыва пользователей в работе мессенджера также наблюдались сбои.

Спустя шесть часов после сбоя Facebook объявил в Twitter о восстановление работы соцсетей, сообщает Lenta.ru. Издание сообщает, что эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в 160 миллионов долларов.