Сбой в работе Telegram произошел 4 октября 2021 года

В работе Telegram произошел сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

К 13:39 по московскому времени было зафиксировано 129 жалоб от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран. 59 процентов пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, 23 процента сообщили о проблемах с отправкой сообщений. Еще 18 процентов рассказали об ошибках при подключении к серверу.

В начале сентября жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Примерно 75 процентов пользователей Telegram сообщали о проблемах подключением к мессенджеру, а еще 25 процентов жаловались на проблемы с отправками сообщений. Наибольшее количество неполадок в России в работе Telegram отмечали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, были отмечены проблемы во Франции и Германии.