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Общество4 октября 2021 19:00

В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой 4 октября 2021 года

Незадолго до этого случился сбой в работе Telegram
Наталья СМИРНОВА
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От сбоев в работе пострадали, в том числе, Facebook и Facebook Messenger

От сбоев в работе пострадали, в том числе, Facebook и Facebook Messenger

Фото: REUTERS

Пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp в понедельник, 4 октября, столкнулись со сбоем в работе приложений.

Портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, отмечает, что, как указывается в отчетах пользователей, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени. У Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени. Проблемы с Facebook начались в 11:44.

Также возникли проблемы с работой приложения Facebook Messenger, которое предназначено для обмена сообщениями среди пользователей одноименной соцсети.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 октября пользователи мессенджера Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе приложения. К 13:39 по московскому времени было зафиксировано 129 жалоб от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.