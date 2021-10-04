В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой 4 октября 2021 года

От сбоев в работе пострадали, в том числе, Facebook и Facebook Messenger Фото: REUTERS

Пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp в понедельник, 4 октября, столкнулись со сбоем в работе приложений.

Портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, отмечает, что, как указывается в отчетах пользователей, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени. У Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени. Проблемы с Facebook начались в 11:44.

Также возникли проблемы с работой приложения Facebook Messenger, которое предназначено для обмена сообщениями среди пользователей одноименной соцсети.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 октября пользователи мессенджера Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе приложения. К 13:39 по московскому времени было зафиксировано 129 жалоб от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.