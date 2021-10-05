Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко перевезли в следственный изолятор в Жодино

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко перевезли в следственный изолятор города Жодино, сообщил сайту kp.ru его адвокат.

Ранее журналист находился в изоляторе в Минске. Во вторник, 5 октября, мать Можейко Ирина пыталась попасть к сыну, однако ей сообщили, что он уже доставлен в другой ИВС. С момента задержания журналиста прошло уже трое суток, в течение которых ему должны были предъявить обвинение либо отпустить.

Как сообщил представитель «Комсомольской правды» Валентин Алфимов, поскольку Можейко до сих пор не вышел из изолятора, то, вероятнее всего, его арестовали.

Напомним, журналист Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске. Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.