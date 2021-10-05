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Общество5 октября 2021 14:33

Песков: если подлинность видео с пытками заключенного в Саратове подтвердится, это повод для разбирательства

ФСИН разбирается с ситуацией, сообщил Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в курсе о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, однако сначала требуется проверка.

- Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, сегодня, 5 октября, руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал первое видео из слитого раньше работавшим программистом во ФСИН видеоархива. По словам Осечкина, запечатленная на записи сцена произошла в саратовской областной туберкулезной больнице №1 регионального управления ФСИН. На видео некого мужчину привязали к кровати, подняли ему ноги и изнасиловали черенком швабры. В пресс-службе ФСИН сообщили о начале проверки опубликованной информации.