Для россиян появились бесплатные онлайн-курсы по Big Data и Data Science

Бесплатные онлайн-курсы по Big Data и Data Science появились в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 октября 2021 года в рамках благотворительного проекта "Искусственный интеллект: быстрыи старт с нуля" были запущены бесплатные онлайн-курсы, посвящённые Big Data и Data Science.

Один из курсов посвящен новичкам, второй предназначен для продолжающих обучение. К участию приглашаются люди с ограниченными возможностями, старшеклассники, студенты и специалисты из смежных областей, сообщает оргкомитет проекта.

Уроки подаются в понятном разнообразном формате — видео, текстовые материалы, тесты и задачи. При этом обучающиеся не ограничены дедлайнами или количеством попыток для решения задания, в любой момент можно обратиться к куратору за помощью. Для всех видеороликов предусмотрена возможность включить субтитры.

Первый курс состоит из пяти модулей. Они поэтапно знакомят с основными понятиями науки о данных и научиться применять их на практике. Занятия ведут практикующие эксперты Data Science. В числе 13 спикеров курса — главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ, директор ведущей в России конференции по Искусственном интеллекту OpenTalks.AI, руководитель проекта "Альманах Искусственный интеллект" — регулярного аналитического отчёта по отрасли ИИ в России и мире Игорь Пивоваров.

Модули второго онлайн-курса помогут планомерно расти в области Data Science и расширять свои знания по инструментарию современного аналитика. Один из экспертов-спикеров курса — кандидат физико-математических наук, руководитель Лаборатории нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИК-Центра (РНЦ "Курчатовский институт"), научный сотрудник Института Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН, старший научный сотрудник НИИ НФ им. П.К. Анохина РАМН, директор по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта AIRI Михаил Бурцев.

Обучение проходит на платформе Stepik. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке для начинающих или для продолжающих.

- Ребята получат знания, которые дают старт в изучении науки о больших данных и машинного обучения, а также помогут в выборе направления для более глубокого погружения. Курсы полезны тем, кто хочет узнать, что стоит за этими сложными терминами, о которых часто можно слышать в СМИ, — рассказала руководитель проекта "Искусственныи интеллект: быстрыи старт с нуля", директор АНО ДО "Русская школа программирования" Ольга Солодянникова.

В свою очередь методист и спикер онлайн-курсов Артур Сапрыкин отметил, что главная особенность этих курсов состоит в том, что учащиеся в краткие сроки получают общее представление об этой сфере.

После прохождения курсов желающие получат сертификат и смогут принять участие в чемпионате, где необходимо решать задачи по тематикам курсов.

Напомним, "Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля" — благотворительный проект, помогающий школьникам и студентам из регионов, в том числе ребятам с ограниченными возможностями здоровья, знакомиться с направлениями искусственного интеллекта. Проект был впервые запущен в 2020 году. Почти за полтора года в нём приняло участие более 10 тыс. человек из 220 городов России, а также стран СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Проект реализуется АНО ДО "Русская школа программирования" при поддержке компании МегаФон и Фонда Президентских Грантов.