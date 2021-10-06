Врачам, педагогам и соцработникам на Кубани дадут по 1 млн рублей на ипотеку

По словам Вениамина Кондратьева, эта мера позволит решить кадровую проблему. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

Педагоги, врачи и соцработники, работающие в Краснодарском крае, с 2022 года смогут рассчитывать на получение 1 млн руб. на первый взнос на ипотеку. Решение было принято на совещании педагогического совета Краснодарского края. Глава Кубани подчеркнул, если программа будет востребована, то ее продлят еще на три года.

- Один из важнейших вопросов – полноценное обеспечение кадрами. Мы приняли решение – с 2022 года педагоги, а также врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, - подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Озвученная Вениамином Кондратьевым новая мера поддержки имеет ряд ограничений. Например, она касается тех, кто проживает в Краснодарском крае не меньше 10 лет, а следующие пять — будет работать по профессии, не меняя работу и место жительства.

Согласно представленным губернатором Краснодарского края данным, новую меру поддержки с 2022 года получат 900 работников указанных бюджетных сфер, среди них - 300 педагогов.

Вице-губернатор Анна Минькова в свою очередь отметила, что региональная поддержка станет хорошим подспорьем для учителей и, особенно для молодых специалистов, которых сегодня в крае насчитывается 8 тысяч человек.