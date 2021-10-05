Роспотребнадзор предупредил о появлении в России двух новых штаммов гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия столкнется в предстоящем эпидсезоне с двумя новыми штаммами гриппа, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам главы ведомства, в этом Всемирная организация здравоохранения изменила штаммовый состав вакцины против гриппа. В ней теперь присутствуют два варианта вируса гриппа А, с которыми наша страна пока не встречалась, сказала она.

Как отметила Попова, люди, переболевшие коронавирусом недавно, больше уязвимы перед гриппом любого штамма. Перенесшие COVID-19 представляют еще одну группу риска, добавила глава Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о напряженном сезоне гриппа, посоветовав прививаться.