Александр Калягин: «В конкурсе Президентского фонда культурных инициатив участвовала вся страна, и это главная победа»

Художественный руководитель московского театра «Et Cetera» Александр Калягин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив стал беспрецедентным и по числу участников, и по разнообразию представленных на нем проектов, считает художественный руководитель московского театра «Et Cetera» Александр Калягин. Известный актер, председатель Союза театральных деятелей России прокомментировал для «Комсомольской правды» итоги конкурса, которые были подведены 25 сентября. Победителями стали 1478 проектов в области творческих индустрий и искусства. Гранты на воплощение своих креативных идей получат творческие коллективы, актеры, художники, драматурги и музыкальные исполнители. Общая сумма грантовой поддержки составит 3 млрд. 261 миллион рублей.

- Было подано огромное количество заявок, поддержано из них почти полторы тысячи— это, на мой взгляд, настоящий прорыв, я бы даже сказал, революционный прорыв в государственной культурной политике, - отметил Александр Калягин. - Для меня главная победа - это то, что в конкурсе участвовала практически вся страна, были поданы заявки из 83 регионов. Впечатляет абсолютно все: беспрецедентное финансирование, масштаб конкурса, разнообразие направлений, тем, жанров. При даже беглом знакомстве ты понимаешь, как много народа будет вовлечено в эту культурную жизнь страны, которая возникнет повсеместно благодаря реализации проектов, уверен, успешной реализации. Каждый проект рассчитан на свою адресную аудиторию, и таких «адресов» очень много - кто-то ориентирован на детей, кто-то занят поиском молодых талантов, кто-то работает в области классического искусства и будет интересен зрителям старшего поколения. Но главное, что вовлечены будут и жители столиц, и небольших поселков.

По словам Народного артиста, из общего числа поданных заявок ему особенно запомнился проект досугового центра из небольшого поселка в Пензенской области.

- Меня очень тронула самая маленькая заявка, претендовавшая на поддержку всего в 38,7 тысяч рублей. Ее подал Алферьевский поселенческий досуговый центр из Пензенской области на создание кукольного спектакля «Учиться всегда пригодится», в котором дети из малообеспеченных и многодетных семей попробуют себя в качестве артистов, - рассказал Александр Калягин. - Сколько радости будет у детей, которые станут участниками творческого процесса! Как знать, может кто-то из них увлечется настолько, что захочет продолжить свои занятия театром. Рядом с такой заявкой соседствуют совсем иные, требующие серьезных вложений. Это и креативные исследования в области современных технологий, и проведение больших фестивалей и форумов.

Руководитель театра «Et Cetera» уверен, что грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поможет проявить себя многим талантливым коллективам и исполнителям.

- Если серьезно проанализировать содержание проектов, то можно сложить очень яркую и интересную картину движения нашей культуры. Куда направлены поиски, какие рождаются новые идеи и как воплощаются, какие цели преследуют авторы проектов. Это все очень важно знать, - уверен Калягин. - Необходимо, и это для меня совершенно очевидно, чтобы за первым конкурсом последовал второй, потом третий и т. д. Это важно не только для представителей культуры, для тех, кто стремится воплотить свои замыслы, но это не менее важно и для всего общества. Тяга к творчеству неистребима, но возможность приобщения к нему большинства зависит от власти. И сейчас наметился очень важный перелом, когда мы стараемся организовать движение не только к России сильной, богатой, цивилизованной, но и к России культурной.

Напомним, конкурс стартовал в июне 2021 года. С начала приема заявок экспертную оценку прошли 11 746 поступивших на него проектов. По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, эксперты обращали внимание не только на творческую задумку, но и на проработанность проектов, детализацию и обоснование бюджетов. Следующий этап приема заявок на грантовый конкурс стартует уже в ноябре.