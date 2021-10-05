Оператор «Северного потока – 2» подал апелляцию на решение суда ФРГ по газопроводу Фото: REUTERS

Оператор газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – подал апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа, который отказался исключать трубопровод из-под действия газовой директивы Евросоюза.

Как сообщили ТАСС в компании-операторе, суд принял решение 25 августа 2021. В Верховном федеральном суде Германии получение апелляционной жалобы подтвердили.

Ранее Nord Stream 2 AG уже подавал апелляцию на отказ дюссельдорфского суда выводить «Северный поток – 2» из-под газовой директивы ЕС.

Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что Nord Stream 2 AG могут наказать, если трубопровод запустят до сертификации компании как независимого оператора. Федеральное сетевое агентство ФРГ рассматривает соответствующую заявку.

Все дело в третьем энергопакете ЕС, который диктует, чтобы компании, которые производят добычу и транспортировку газа, были полноценно разделены. Однако в немецком ведомстве не смогли оценить, сколько времени может занять этот процесс.