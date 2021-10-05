Умер Николай Рашеев, режиссер фильма «Бумбараш»

Сценарист и режиссер Николай Рашеев, который снял знаменитый фильм «Бумбараш», умер в возрасте 85 лет, сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

«Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться снами и »с этим благословенным миром «, – написал он в Facebook.

О причинах смерти кинематографиста не сообщается.

Николай Рашеев наиболее известен по фильму «Бумбараш» 1971 года с Валерием Золотухиным в главной роли. За эту картину режиссер получил приз на телефестивале в Ташкенте в 1973 году. Также Рашеев снял такие фильмы как «Маленький школьный оркестр», «Заячий заповедник», «Театр неизвестного актера», «Короли и капуста», «Рассмешите клоуна», «Любовь к ближнему» и другие. В 2000 году он получил звание «Заслуженный деятель искусств Украины».