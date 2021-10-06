Столтенберг заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО состоится "не завтра" Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление в состав альянса Украины и Грузии.

При этом он признался, что если и вести речь о возможности становления этих стран членами альянса, то, вероятнее всего, "завтра это не случится".

-Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении в НАТО. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение", - сказал Столтенберг во время своего выступления на конференции в Вашингтоне. - Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра.