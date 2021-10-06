В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для педофилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ депутаты планируют рассмотреть в октябре текущего года предложенный представителями "Единой России" законопроект. Речь идет о проекте, который предусматривает ужесточение наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы насилия.

Отмечается, что данную инициативу поддерживают в большинстве фракций.

Авторы законопроекта полагают, что наказание за такое преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором. Об этом пишут "Известия".

Согласно законодательству, если подросток старше 14 лет, то в таком случае преступнику по Уголовному кодексу РФ, грозит срок от 8 до 15 лет. При этом он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельностями в течение 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Если же речь идет о подростке, который еще не достиг 14-лтенего возраста, то по действующему законодательству, в санкциях ч. 5 ст. 131 ("Изнасилование") и ч. 5 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.