Золотая медалистка EuroSkills попросила Путина вовлечь молодежь в программу газификации России

Золотая медалистка чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» и лидер юных сварщиков Диана Багаутдинова призналась президенту, что хочет помогать газифицировать страну. Фото: кадр видео/kremlin.ru

Во вторник Владимир Путин пообщался с победителями чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который прошел в австрийском Граце. Наша национальная сборная заняла первое место на чемпионате, завоевав 13 золотых медалей. Первой к Владимиру Путину обратилась золотая медалистка чемпионата по компетенции «Сварочные технологии» и лидер юных сварщиков Диана Багаутдинова. Девушка призналась президенту, что хочет помогать газифицировать страну. Похоже, программа газификации страны становится молодежным трендом.

- Несмотря на то, что мы молодые и нам тяжело пробиваться, мы открыли свою российскую школу сварки. Мы хотим обучать и обучаем сварщиков по мировому уровню. Мы бы хотели принять участие в подготовке сварщиков к такому проекту, как газификация. Владимир Владимирович, мы уверены: если вы нас поддержите и поможете нам принять участие в таком масштабном проекте, мы не подведем! - попросила президента Диана Багаутдинова.

Президент откликнулся в ту же минуту.

- Я, безусловно, сделаю все для того, чтобы вас поддержать. То, чем вы занимаетесь, в высшей степени востребовано. Я не знаю, в курсе вы или нет, но мы проводили работы, скажем, наши компании крупные, «Сила Сибири», строили газопроводную систему на восток, или «Транснефть» работала тоже над соответствующим проектом тоже на восток, не могли найти хороших сварщиков, со всей страны, чуть ли не из-за границы приглашали. Понимаете? Поэтому это в высшей степени востребовано, - ответил Владимир Путин девушке.

Напомним, в 2020 году «Газпром» и 67 регионов страны подписали программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Цель нынешнего этапа программы - газификация более, чем 538 тысяч домовладений и квартир. Будет построено более 24 тысяч километров новых газопроводов. К 2026 году в 35 регионах технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена.