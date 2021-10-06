Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для гражданских авиарейсов

Азербайджанcкая авиакомпания начала использовать воздушное пространство Армении для гражданских авиарейсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что начала использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

-. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран, — гласит сообщение AZAL.

Также отмечается, что благодаря открытию нового маршрута сократится количество времени и расход топлива во время перелета.

Отметил, что Армения и Азербайджан официально не закрывали свои воздушные границы. Однако с начала 90-х годов из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха прекратили полеты.

В середине феврале 2021 года Россия официально возобновила регулярное авиационное сообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку и по четыре по маршруту Москва - Ереван.