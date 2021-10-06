Россияне стали чаще путешествовать за границу

Выгоднее всего в сентябре оказалось лететь в Египет (около 19 300 рублей), ОАЭ (17 900 рублей) и Грецию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские туристы стали чаще путешествовать в другие страны. Такие данные приводятся в исследовании OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении "Газеты.ru".

«Россияне стали чаще путешествовать за рубеж, так как ограничения на поездки постепенно ослабевают. Так, если доля зарубежных авиабронирований в сентябре прошлого года была 3%, то в 2021-м она составила уже 5%», – рассказали в компании изданию.

Лидером по числу путешествий стала Венгрия. Интерес к этой стране вырос на 143% по сравнению с августом. Следом идут ОАЭ, где доля бронирования билетов выросла на 55%. Кипр и Казахстан выросли на 37 и 35 процентов соответственно. Замыкают список Черногория с ростом (+12%), Турция (+11%) и Египет (+5%).

Выгоднее всего в сентябре оказалось лететь в Египет (около 19 300 рублей), ОАЭ (17 900 рублей) и Грецию (15 200 рублей), а самыми дорогими остаются билеты на Мальдивы (36 400 рублей), Казахстан (от 29 500 рублей) и Черногорию (21 000 рублей).

Ранее аналитики OneTwoTrip выяснили, куда чаще всего ездили на поездах. Много железнодорожных билетов в сентябре было куплено в Краснодар (2,9%), Нижний Новгород (2,2%), Ростов-на-Дону (1,9%), Екатеринбург (1,7%), Тюмень (1,4%), Хабаровск (1,3%) и Казань (1,2%), сообщает RT.