Липецкая область получит 3,6 миллиарда на строительство соцобъектов и инфраструктуру

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Во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию были одобрены три заявки от Липецкой области на инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК). Мероприятие проходило под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Плодотворные для Липецкой области итоги заседания правительственной комиссии подвел Марат Хуснуллин: «Регион получил кредит в размере 3,6 миллиарда рублей под три крупных проекта. Средства пойдут на строительство детских садов, поликлиники, а в новом жилом районе Ельца на них будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура. Работа поставлена, регион строит хорошо, нужно оперативно оформить документы и приступать к работе».

Кредитный лимит позволяет Липецкой области построить детские сады на 350 и 240 мест, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей, корпус для лицея №3 им. К.А. Москаленко, а также все необходимые инженерные сети и коммуникации к этим объектам.

В «Северо-Восточном» микрорайоне Усмани будут построены сети водоснабжения, водоотведения и коммуникации по электроснабжению детского сада с начальной школой на 68 мест.

В ходе реализации программы комплексного развития территории микрорайона «Черная слобода» в Ельце построят целый ряд объектов инженерной инфраструктуры: магистральные сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения.

«Получение инфраструктурного бюджетного кредита позволит Липецкой области ввести 617 тысяч квадратных метров жилья, реализовать необходимые объекты социальной инфраструктуры и создать более 450 рабочих мест», – пояснил предназначение инфраструктурного кредита губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что регионы с взвешенной финансовой политикой получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Одним из условий для участия регионов нашей страны в программе правительства России по предоставлению ИБК является небольшая долговая нагрузка