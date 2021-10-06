В Госдуме не сомневаются в соблюдении Россией всех условий по транзиту газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы VII созыва Игорь Ананских прокомментировал призыв президента соблюдать условия контракта по транзиту газа через Украину.

Парламентарий отметил, что Россия тщательно выполняет все договоренности, которые касаются любых сфер. Если же говорить о транзите газа, то «Газпром» более 50 лет выполняет все свои обязательства по работе с европейскими партнёрами.

Депутат не сомневается, что пока действуют договоренности по транзиту в Европейские страны через Украину, они будут соблюдаться.

- Но надо понимать, что контрактные обязательства должны вовремя продлеваться на понятных и взаимовыгодных условиях, - отметил парламентарий в беседе с RT.

Ранее президент во время совещания по вопросам энергетики напомнил о необходимости четко соблюдать договоренности и не ставить другие страны в "трудное положение".

Тем временем на на европейском газовом рынке сложилась катастрофическая из-за цен на газ. Они достигли рекордных показателей и в обозримом будущем ситуация врдя ли изменится, сообщает ФАН.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозирует, что ситуация сохранится до конца отопительного сезона, так как Европа «очень плохо подготовилась к зиме», сообщает Пятый канал.