Экономист Андрей Лобода объяснил "газовый психоз" Европы Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС и НАТО задуматься о противостоянии «вызовам», которые могут исходить от запуска «Северного потока — 2».

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода объяснил, о каких «вызовах» говорил политик.

Он отметил, что сегодня атмосфера на газовом рынке Европы максимально накалена. Цены на газ очень высоки и под давлением экономической реальности оказались предприятия ЖКХ, химической и пищевой промышленности. Этот список будет только расширяться.

Экономист соглашается, что перед ЕС и США стоят не самые радужные перспективы. Нефть растет в цене, сырье так же не будет снижаться в ближайшее время.

- Даже политики-русофобы на Западе сегодня прикусили свои языки. Во всех бедах они могут теперь обвинять только себя, так сами придумали директивы, энергетические пакеты и прочие препятствия «Северному потоку — 2», — говорит Андрей Лобода в беседе с ФАН.

Что касается участия во всем происходящем Польши, то политикам из данной страны нужно понимать, что вмешательство в экономику приведет к непредсказуемым последствиям.

- Психоз наших западных соседей будет нарастать. Цены на газ к декабрю устремятся к 3000 долларов за 1000 кубометров, — спрогнозировал Андрей Лобода.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прогнозирует, что цены на газ в европе останутся высокими до марта-апреля 2022 года.

- Для России, с одной стороны, это хорошо, потому что „Газпром“ платит экспортные пошлины, пополняется бюджет. Но плохо то, что сверхвысокие цены убивают спрос. Потребители не могут себе позволить покупать газ по высоким ценам — сокращается спрос, и наш рынок сбыта схлопывается: газ будет некуда продавать, — прокомментировал Юшков Пятому каналу.

В текущем году «Газпром» даже может обновить рекорд по поставкам в Европу.

В начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в их подземных хранилищах. Они остаются на минимальном за многие годы уровне, подтвердили ранее в «Газпроме». Отставание по заполненности, по сравнению с прошлым годом, — 20,5 млрд куб. м газа, пишет газета "Известия".