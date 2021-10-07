В Пакистане 15 человек погибли в результате землетрясения Фото: REUTERS

7 октября на юге Пакистана произошло землетрясение, в результате которого погибли как минимум 15 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителей управления по борьбе со стихийными бедствиями.

- Известно, что погибли от 15 до 20 граждан. Точное число жертв случившегося может увеличиться, - сообщили агентству в ведомстве.

При этом, пока данных о разрушениях от подземных толчков не поступало. По данным специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в Пакистане произошло землетрясении магнитудой 5,7 балла. Его эпицентр был расположен в 102 км к северо-востоку от города Кветта, а очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Ранее сайт kp.ru писал, как жители Иркутской области проснулись от мощного землетрясения. Стены домов дрожали, люстры ходили ходуном, а посуда дребезжала. Жители, квартиры которых находятся на верхних этажах домов, испугались больше других, потому что дома буквально качало. Землетрясение стало самым серьезным за последние 10 лет.