Гинцбург анонсировал начало испытаний единой вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России специалисты Центра имени Гамалеи в 2022 году планируют начать проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

Отмечается, что за основу препарата ученые взяли гибридную вакцину против ротавирусов, также параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Гинцбург уточнил, что технологическая платформа для этого уже есть, однако клинические испытания пока не начались. Об этом он рассказал "Известиям".

- Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине ... начало клинических испытаний нового препарата - конец следующего года, - сообщил Гинцбург.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от covid-19. Сейчас в стране идет вакцинация населения, которая позволит сформировать иммунитет у граждан и защитить их от вируса и серьезных последствий болезни.