Аналитики назвали города России с самым большим ростом цен на жилье

В среднем по России квадратный метр вторичного жилья за третий квартал 2021 года подорожал на 6,5% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты из портала "Мир квартир" выяснили, в каких городах цены на вторичное жилье растут быстрее всего, сообщает Lenta.ru. По их данным, самый быстрый рост отмечен в Сочи и Краснодаре. Стоимость одного квадратного метра там выросла на 27 процентов. Эксперты заметили, что причина скрывается в введении моратория на новое строительство в Сочи и ограничение на него в Краснодаре.

"С ограничением льготной ипотеки на первичном рынке спрос стал перетекать на "вторичку", к тому же цены на новостройки стали для многих покупателей заградительными, и те уже более склонны рассматривать готовое жилье", - отмечают в "Мир квартир".

Отмечается, что в среднем по России квадратный метр вторичного жилья за третий квартал 2021 года подорожал на 6,5%. Средняя стоимость "вторички" по стране оценивается в 4,34 миллиона.

В рейтинг городов с самым большим ростом цен также вошли Махачкала (плюс 14 процентов), Севастополь (13 процентов) и Чита (12 процентов). "Вторичка" в Москве прибавила 1,6 процента за три месяца, а в Санкт-Петербурге средняя цена не изменилась.

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