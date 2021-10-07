Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск готовятся провести личную встречу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск готовятся провести личную встречу. О дате, когда она состоится, будет объявлено незадолго до события. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокаламский Иларион.

По его словам, о встрече не будет объявляться за несколько месяцев. Скорее всего, дата и место события будут озвучены примерно за неделю до его проведения, рассказал Иларион в интервью в газете Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что важен не столько сам факт встречи, сколько то, о чем будут общаться патриарх с Папой Римским и то, к чему они придут в ходе диалога.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге состоялось малое освящение Архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной. Служение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.