Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение госизмене

Илья Сачков своей вины не признает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственные органы предъявили обвинение в государственной измене основателю компании Group-IB Илье Сачкову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, санкции статьи о госизмене предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. На суде Сачков свою вину признавать не стал.

Отметим, что причину ареста следствие может не оглашать: все уголовные дела по статье "измена" ведутся следователями ФСБ России, а дальнейшие суды будут проходить под грифом "секретно".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому инвестклимату в стране, так как дело связано с банальным предательством.

Group-IB работает в сфере кибербезопасности. На сайте компании указывается, что Илья Сачков активно работает с Интерполом, Европолом и российскими спецслужбами, помогает им расследовать громкие IT-преступления.