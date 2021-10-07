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Происшествия7 октября 2021 11:51

Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение госизмене

Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Илья Сачков своей вины не признает

Илья Сачков своей вины не признает

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственные органы предъявили обвинение в государственной измене основателю компании Group-IB Илье Сачкову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, санкции статьи о госизмене предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. На суде Сачков свою вину признавать не стал.

Отметим, что причину ареста следствие может не оглашать: все уголовные дела по статье "измена" ведутся следователями ФСБ России, а дальнейшие суды будут проходить под грифом "секретно".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому инвестклимату в стране, так как дело связано с банальным предательством.

Group-IB работает в сфере кибербезопасности. На сайте компании указывается, что Илья Сачков активно работает с Интерполом, Европолом и российскими спецслужбами, помогает им расследовать громкие IT-преступления.