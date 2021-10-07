Взрыв газа произошел в жилом доме в Тбилиси

Взрыв произошел на шестом этаже девятиэтажного дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В многоквартирном доме в спальном районе Тбилиси Варкетили произошел взрыв газа. Вслед за этим в здании начался пожар.

Взрыв произошел на шестом этаже девятиэтажного дома. Само здание почти не пострадало, но взрывной волной было выбито окно на седьмом этаже. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте работают несколько пожарных бригад. Им удалось локализовать возгорание, уже ведутся работы по его полной ликвидации.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек. Это пожилая женщина, в квартире которой взорвался газ. Она была доставлена в больницу с незначительными травмами, ее жизни ничего не угрожает, пишет Sputnik.

Как ранее писал сайт kp.ru, "ПетербургГаз" показал фото с места взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Громкий хлопок раздался в 11:30 часов 6 октября 2021 года в доме 57 по Рябовскому шоссе. Вслед за ним начался пожар. На место приехали спасатели и оперативно потушили огонь, а также спасли человека.