Почти 21% россиян завели питомца во время карантина из-за одиночества

Большая часть (41%) жителей России тратят до трех тысяч рублей в месяц на содержание животного. 36% - до пяти тысяч рублей, каждый седьмой владелец - до 10 тысяч рублей. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Специалисты из онлайн-ритейлера Самокат и AliExpress провели опрос, в котором приняли участие 1200 владельцев домашних животных из разных регионов России, сообщает Газета.ru.

Исследование показало, что 39% россиян завели питомца из-за любви к животным, треть респондентов из жалости, еще 21% из-за сильного одиночества во время карантина. Каждый десятый опрошенный завел питомца, чтобы обрадовать ребенка.

Большая часть (41%) жителей России тратят до трех тысяч рублей в месяц на содержание животного. 36% - до пяти тысяч рублей, каждый седьмой владелец - до 10 тысяч рублей.

Отмечается, что собачники в среднем тратят на 40% больше на своего питомца, чем владельцы кошек.

Ранее психолог Марина Гладышева объяснила, почему российскому президенту часто дарят собак. Традиция дарить животных главам государств зародилась еще в древности, передает слова специалиста телеканал "360". По ее мнению, такой подарок подчеркивает статус президента, а не его личные пожелания.