Захарова назвала высылку российских дипломатов из представительства НАТО нелепой выходкой Фото: REUTERS

Решение НАТО выслать российских дипломатов при Североатлантическом альянсе выглядит нелепой выходкой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Данный шаг удивил, но не стал неожиданным. Удивил своей бесцеремонностью…Да численность нашего постпредства уже сокращалась ранее...Выходка выглядит нелепой на фоне озвученных тезисов вести диалог», – сказала дипломат во время брифинга.

Захарова отметила, что российская сторона не получила от Брюсселя никаких официальных объяснений причин высылки дипломатов, однако в СМИ началась кампания по дезинформации. Как заявила представитель МИД РФ, сокращать диппредставительство России и заниматься вбросами, при этом призывая к сотрудничеству – самое настоящее лицемерие со стороны НАТО.

По словам дипломата, Москва примет во внимание неготовность Брюсселя к взаимодействию при разработке ответных мер.

Как писал сайт kp.ru, Североатлантический альянс решил сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у военно-политического блока есть данные о причастности высланных дипломатов к российской разведке.