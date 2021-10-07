Песков заявил, что действия НАТО против дипломатов РФ подрывают возобновление диалога

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО в два раза сократить состав постоянного представительства России при альянсе.

Накануне аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению. НАТО решило пойти на такой шаг в ответ на "враждебную деятельность" Москвы.

Как отметил Песков, подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.

"Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью", - сказал Песков на конференции с журналистами в четверг, 7 октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, как сообщили в российском МИД, после решения НАТО в два раза сократить состав полпредства РФ при организации Россия не может верить в искренность заявлений ее представителей о том, что альянс якобы хочет возобновить отношения с Россией.