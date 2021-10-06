SkyNews: НАТО в два раза сократит численность постпредства России

Это стало ответом на "враждебную деятельность России в последние годы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО сократит состав постоянного представительства России при альянсе. Такое решение было принято в ответ на "враждебную деятельность" Москвы.

Как сообщает британский телеканал Sky News, аккредитации лишатся восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух будут подвергнуты сокращению. Это наполовину уменьшит российское представительство при НАТО - с 20 человек до 10.

По данным издания, это стало ответом на "враждебную деятельность России в последние годы". О чем именно идет речь - не уточняется.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы избежать негативных последствий, которые уже знала мировая история. По словам Столтенберга, НАТО не хочет ни холодной войны, ни гонки вооружений с РФ.