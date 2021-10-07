Отец дагестанца, устроившего драку в московском метро, объяснил поведение сына Фото: кадр с видео

Родные дагестанца Магамаали Ханмагомедова, который был арестован после драки в московском метро, объяснил поведение сына. По мнению мужчины, его сын совершил такой страшный поступок под действием алкоголя.

Магамаали Ханмагомедова тот самый парень в красном спортивном костюме, который жестоко избил Романа Ковалева в подземке.

22-лений Дагестанец приехал в Москву в начале октября. Он родом из села Годорбери, что под Ботлихом.

- Магамаали — самый старший мой сын, всего в семье пять детей. Мы строители, возводим дом в Наро-Фоминском районе с сыновьями, - рассказал мужчина сайту mk.ru.

В тот вечер, когда произошла драка, Магамаали был в Москве и встретил друзей Гасана Залибекова и Ибрагима Мусалаев. Видимо троица была пьяна, поэтому вели себя вызывающе, оскорбляли в вагоне женщин, а после избили Романа.

При задержании парни пытались пустить в ход нож и перцовый баллон. Сейчас все трое арестованы.

Отец дагестанца уверяет, что сын добрый и спокойный человек, н по видео он понял, что парень пьян.

—Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его, - говорит мужчина.

Известно, что Ханмагомедова был судим в 2020 году. Тогда он отделался условным штрафом.

- Взяли велик какой-то испорченный. С пострадавшим договорились, я ему 15 тыс. руб. заплатил, - говорит мужчина.

Он так же отметил, что впервые видит друзей сына. А поговорить с ним перед арестом, расспросить о происшествии не было времени.

- Только через 15 дней можно будет весточке передать. Но думаю, что Магамаали напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить, у меня ни один сын не выпивает. А тут у сына от спиртного помутился разум, - заключил мужчина.