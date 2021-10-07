Нажми на кнопку — получишь результат: ВТБ запустил федеральную кампанию для инвесторов

Фото предоставлено Банк ВТБ (ПАО)

4 октября стартовала федеральная кампания ВТБ для розничных инвесторов. Банк продвигает возможность открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении «ВТБ Мои инвестиции» и получить возврат 13% от вложений.

Начать инвестировать с профессионалами — легко. Для этого нужно просто нажать на кнопку — установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Сюжет ролика продолжает креативную концепцию «Команда ВТБ», которую представлял Егор Крид. Певец помогает главному герою — начинающему инвестору Дмитрию — установить приложение, где так легко и просто открыть Индивидуальный инвестиционный счет и управлять им.

В ролике Егор Крид из «Команды ВТБ» представил новое звучание хита группы «Технология» и показал удобство работы с приложением «ВТБ Мои инвестиции».

«Популярность индивидуального инвестиционного счета, или сокращенно ИИС, непрерывно растет, так как вместе с доходами от инвестирования он дает дополнительную выгоду в виде налоговых льгот, - пояснил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. - В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции можно открыть ИИС буквально за пару минут, а для того, чтобы инвестиции приносили стабильный и высокий доход, можно подключить счет к услуге робота-советника или воспользоваться нашей широкой продуктовой линейкой фондов. Если же хочется попробовать собственные силы в инвестировании, то в начале лучше получить необходимые знания в нашей Школе инвесторов или пройти небольшой курс обучения в приложении, где новым клиента за правильные ответы после уроков даются в подарок акции российских компаний».