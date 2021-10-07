ВОЗ впервые дала определение постковидного синдрома Фото: Артем КИЛЬКИН

Всемирная организация здравоохранения впервые дала определение постковидного синдрома. Признаки этого состояния были изучены в результате опроса 460 человек по всему миру, в числе которых были пациенты и ученые.

Как выяснили исследователи ВОЗ, посковидным синдромом страдает около 20% перенесших коронавирус. Обычно он сохраняется в течение трех месяцев с начала заболевания. Признаки такого состояния выражаются в утомляемости, тяжелом дыхании, затуманенном сознании и подавлении интеллектуальных способностей, сообщается на сайте ВОЗ

Эти симптомы могут появиться при восстановлении после болезни или при развитии COVID-19, усиливаясь или ослабляясь время от времени. По мнению специалистов организации, определение посковидного синдрома позволит лучше изучить коронавирус и быстрее диагностировать его, отличая от других болезней. Ученые ВОЗ намерены продолжить исследования и расширить данные о посковидном состоянии.